Maroc-Etats-Unis: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Mondial U17)

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans entame les 16es de finale de la Coupe du monde U17, vendredi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha (16h45 GMT+1), avec l’ambition de décrocher une victoire contre les Etats-Unis, qui ont terminé la phase de poules en tête de leur groupe avec trois victoires consécutives en autant de matchs.

Auréolés eux aussi d’une large victoire par 16 à 0 contre la Nouvelle-Calédonie et un record mondial pulvérisé, les Lionceaux de l’Atlas sont plus confiants et plus déterminés à faire la différence sur le terrain après une qualification mouvementée aux 16es de finale, après leurs deux matchs perdus contre le Japon (0-2) et le Portugal (0-6).

Montrant un nouveau visage plus réaliste et plus offensif face à la Nouvelle-Calédonie, les hommes de Nabil Baha ont le moral au beau fixe pour jouer sereinement contre les Etats-Unis, ainsi que la détermination nécessaire pour passer au prochain tour.

Selon le sélectionneur Nabil Baha « c’est un nouveau tournoi qui commence avec la qualification aux 16es de finale (…). Il n’y a que de bonnes équipes comme les Etats-Unis, mais qui reste un adversaire comme un autre », avait-il indiqué, mercredi, en marge de la séance d’entraînement des Lionceaux de l’Atlas.

Du côté de l’effectif, l’enthousiasme et la détermination sont aussi de mise. Le joueur Wassim Dardake a souligné que « la victoire contre la Nouvelle-Calédonie et la qualification au prochain tour ont boosté le moral et la confiance de tout le groupe », précisant que « nous avons entamé la préparation du match contre les États Unis dans de meilleures conditions pour faire un bon résultat ».

Les Etats-Unis, menés par le dynamique milieu de terrain Cavan Sullivan, buteur contre le Burkina Faso (1-0), le Tadjikistan (2-1) et désigné homme du match contre la République Tchèque (1-0), ont fait preuve de réalisme et d’efficacité en phase de groupes, une attitude qu’ils tenteront de mettre certainement en avant face aux Lionceaux de l’Atlas pour décrocher leur billet de qualification au prochain tour.

Le match Maroc-Etats-Unis sera retransmis sur Arryadia TNT, beIN Sports Xtra 1 HD et la plateforme FIFA+.

S.L.