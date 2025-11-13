Wydad : les Winners font le show sur la corniche de Ain Diab (VIDEOS)

Les Winners, le groupe ultra du Wydad de Casablanca, a poursuivi mercredi soir ses célébrations marquant le 20ᵉ anniversaire de sa création, en illuminant la corniche de Aïn Diab d’un impressionnant spectacle de fumigènes.

De la mosquée Hassan II jusqu’à l’extrémité ouest de la corniche, des lueurs rouges et blanches ont illuminé le ciel, tandis que les supporters entonnaient chants et hymnes en hommage à leur club de cœur.

Cette nouvelle démonstration de ferveur s’inscrit dans une série de célébrations organisées par le groupe. Deux jours plus tôt, les Winners avaient déjà célébré cet anniversaire au stade Père Jégo, lieu symbolique où ils avaient fait leur première apparition dans les gradins de la «curva » nord, en novembre 2005, lors d’un match opposant le WAC à l’ASS.

N.M.