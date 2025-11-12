Maroc-Mozambique: les Lions poursuivent leur préparation

La sélection nationale a tenu, ce mardi, deux séances d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, en préparation des deux matchs amicaux face aux sélections du Mozambique et de l’Ouganda.

La première séance, organisée dans la matinée, a été consacrée aux exercices physiques et techniques,

tandis que la seconde, tenue dans la soirée, a été axée sur les aspects tactiques.

« L’ensemble des joueurs convoqués ont pris part à ces deux séances, dans une ambiance marquée par le sérieux, la discipline et un grand esprit collectif », précise la FRMF sur son site officiel.

Rappelons que le Maroc disputera deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Walid Regragui a convoqué, vendredi, 27 joueurs pour ces deux rencontres amicales.

Cette liste est marquée par le retour du défenseur Romain Saïss, ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, la première convocation du joueur du PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine, et l’absence d’Achraf Hakimi, blessé.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la prochaine CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

N.M.