Mondial U17: Nabil Baha s’exprime avant le match Maroc-USA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national des moins de 17 ans, Nabil Baha, a affirmé, mercredi à Doha, que la victoire contre la Nouvelle-Calédonie en match de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de la catégorie, a redonné confiance aux joueurs pour entamer la prochaine phase de la compétition.

« Ce match a redonné un élan à toute l’équipe et les joueurs sont désormais plus en confiance », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement effectuée au stade annexe n°1 à Al Thumama, ajoutant que « les joueurs se sont lâchés lors de ce match et ça sera le cas face aux Etats-Unis qui est une grande équipe, mais je pense que nos joueurs ont la capacité de gagner ce match ».

« C’est un nouveau tournoi qui commence avec la qualification aux 16es de finale », a fait remarquer le coach, relevant que désormais « il y a que de bonnes équipes comme les Etats-Unis, un groupe solide, mais qui reste un adversaire comme un autre ».

« Le groupe avait besoin de croire en ses capacités et avoir le déclic pour gagner des matchs et ils l’ont fait contre la Nouvelle-Calédonie » a analysé Baha, expliquant que « c’était important de gagner ce match et les joueurs l’ont fait tout en battant un record mondial ».

Le joueur des U17, Wassim Dardake a, de son côté, indiqué que « la victoire contre la Nouvelle-Calédonie et la qualification au prochain tour ont boosté le moral et la confiance de tout le groupe », précisant que « nous avons entamé la préparation du match contre les États Unis dans de meilleures conditions pour faire un bon résultat ».

« Nous sommes très motivés et déterminés pour jouer contre les États Unis et les gagner », a-t-il affirmé, notant que « les précédents matchs nous ont servi de bonne leçon pour poursuivre notre parcours dans cette compétition. Nous sommes conscients que le match contre les États-Unis ne sera pas facile mais nous sommes prêts pour bien l’aborder ».

Le Maroc affronte, vendredi, les Etats-Unis au stade n°7 de l’Aspire Zone à Doha pour le compte des 16es de finale du Mondial U17 (16h45 GMT+1).

S.L.