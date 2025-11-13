Stade de Tanger: lancement du portail « Accès Stade »

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société de développement local « Tanja Mobilité » a annoncé le lancement officiel du site applicatif « Accès Stade », destiné à informer en temps réel les supporters et usagers sur les modalités d’accès au Grand stade de Tanger lors des événements sportifs majeurs.

Déployé en amont du match inaugural Maroc–Mozambique, prévu le 14 novembre (20h00), qui marquera la réouverture du Grand Stade après sa modernisation, ce service innovant centralise toutes les informations pratiques pour se rendre au stade en toute simplicité, indique un communiqué de la Société.

Par une interface claire et accessible, « Accès Stade » fournit aux citoyens et visiteurs des indications à jour concernant l’emplacement des parkings publics disponibles aux abords du Grand Stade et leurs accès directs depuis les principaux axes routiers, ainsi que des détails sur le service de bus gratuits mis en place les jours d’événement pour faciliter le transport des supporters.

La même source précise que des navettes aller-retour relient les parkings relais de l’Aire de stationnement route de Rabat, la Corniche, Merkala, la Place de La Ligue arabe (Riad Tétouan) et la Gare LGV au stade, dès 15h00 les jours de match, afin d’acheminer efficacement les spectateurs munis de billets jusqu’au stade et de les ramener après l’événement.

Le site propose également des recommandations d’itinéraires alternatifs pour les automobilistes ne se rendant pas au stade, afin de fluidifier la circulation autour de la zone sportive lors des affluences exceptionnelles.

Il indique ainsi les déviations temporaires et routes de contournement activées en coordination avec les autorités locales pour minimiser l’impact sur la mobilité urbaine les jours de grande affluence.

L’initiative « Accès Stade » s’inscrit dans la stratégie globale de Tanja Mobilité pour améliorer l’expérience des supporters et la gestion des flux lors des grands rendez-vous sportifs à Tanger.

