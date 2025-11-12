Barça: Laporta tranche concernant un éventuel retour de Messi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a jugé mercredi qu’il n’était « pas réaliste » de spéculer sur un éventuel retour de Lionel Messi en tant que joueur sous les couleurs blaugrana.

Dans une interview accordée à Catalunya Radio, Laporta a réagi au message énigmatique publié par l’octuple Ballon d’Or après sa visite surprise au Camp Nou, affirmant que le club préparait un hommage au champion argentin, sans pour autant nourrir de faux espoirs auprès des supporters.

« Les choses ne se sont pas terminées comme on l’aurait souhaité. Si d’une certaine manière, cet hommage peut réparer ce qui n’a pas été fait, je crois que ce serait une bonne chose. Mais avec l’immense respect que j’ai pour Messi, pour tous les professionnels du club, et les « socios », je crois que spéculer (sur un éventuel retour en tant que joueur) n’est pas réaliste », a-t-il expliqué.

Parti en 2021 pour des raisons financières, Lionel Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain avant de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami. Dimanche, il avait exprimé sur Instagram son souhait de « revenir » au Camp Nou, « pas seulement pour faire ses adieux en tant que joueur ».

« Je ne savais pas qu’il venait, mais le Spotify Camp Nou, c’est chez lui. Je pense que c’était une petite initiative spontanée et sympathique », a affirmé le président blaugrana.

Et d’ajouter : «Nous l’aimons ici, c’est chez lui et il le sait. Nous l’avons toujours dit, il est juste qu’il ait le plus bel hommage du monde, je pense que ce sera merveilleux. Le FC Barcelone travaille pour offrir à Messi le plus bel hommage au monde une fois les travaux du Spotify Camp Nou achevés, devant 105.000 spectateurs. Je sais qu’il aimerait cela aussi ».

S.L.