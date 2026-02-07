Le Barça annonce son retrait définitif du projet de la Superligue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a annoncé, samedi, sa décision de quitter définitivement le projet de la Superligue européenne.

Le club catalan a indiqué, dans un communiqué publié sur son site web, avoir formellement notifié cette décision à la « European Super League Company » ainsi qu’aux autres clubs partenaires de l’initiative.

Par cette décision, l’entité Blaugrana met un terme à sa participation à un projet lancé en 2021, qui visait initialement à réformer le système de compétition du football européen.

Le club présidé par Joan Laporta a souligné que la communication officielle a d’ores et déjà été transmise à toutes les parties impliquées.

Ce pas stratégique permet au FC Barcelone de s’aligner de nouveau sur le cadre compétitif actuel, sous l’égide de l’UEFA, mettant fin à plusieurs années de débats internes et de tensions avec les instances dirigeantes du sport roi.

S.L.