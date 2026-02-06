Coupe du Roi: des affiches alléchantes en demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi d’Espagne a donné lieu, vendredi, à deux affiches de prestige opposant le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, et la Real Sociedad à l’Athletic Bilbao.

Cette phase de la compétition est la seule à se disputer selon le format aller-retour.

Les matches aller se dérouleront le 11 février au stade Metropolitano (Madrid) et à San Mamés (Bilbao), tandis que les rencontres retour auront lieu durant la première semaine de mars.

Sur le plan statistique, le FC Barcelone compte 23 victoires face à l’Atlético de Madrid, contre 16 succès pour les Colchoneros et 10 matches nuls, en 49 confrontations dans cette épreuve.

Pour leur part, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad présentent un bilan équilibré avec cinq victoires chacun et trois nuls en 13 affrontements. Leur dernière opposition à ce stade de la compétition remonte à la saison 1986-1987.

La Fédération espagnole de football a annoncé que la finale de la compétition se déroulera les 18 ou 19 avril au stade de La Cartuja, à Séville.

S.L.