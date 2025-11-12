Mondial U17: les Lionceaux connaissent leur adversaire en 16èmes

A la Une

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans affrontera les Etats-Unis, vendredi à l’Aspire Zone, pour le compte des 16es de finale de la Coupe du monde de la catégorie, à l’issue des derniers matchs de la phase de poules disputés mardi à l’Aspire Zone à Doha.

Les Lionceaux de l’Atlas ont accédé à cette phase après s’être qualifiés parmi les meilleurs troisièmes des 12 groupes.

Les Etats-Unis se sont qualifiés aux 16es de finale en tête du groupe I avec 9 points issus de trois victoires consécutives contre le Burkina Faso (1-0), le Tadjikistan (2-1) et la Tchéquie (1-0).

S.L.