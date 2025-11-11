CAN 2025 : mobilisation de 15.000 volontaires

Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football (Maroc-2025) avec un programme de formation de 15.000 volontaires provenant de différentes régions, dont plus d’un millier d’étudiants africains résidant au Maroc, afin de participer à l’organisation de la phase finale de cette compétition panafricaine, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains.

Ce programme, lancé vendredi dernier, a été mis en place par le Comité local d’organisation de la CAN, en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Il s’agit d’une expérience unique visant à encadrer les jeunes Marocains et Africains dans les domaines de l’accueil, de l’orientation et de l’accompagnement des supporters.

À cette occasion, Mme Chaymae Kiani, responsable à l’OFPPT, a indiqué que les formateurs supervisent la formation de 15.000 volontaires en prévision de la Coupe d’Afrique des nations de football au Maroc, ajoutant que la formation vise à préparer les volontaires à contribuer au succès de ce grand événement sportif.

Mme Kiani a ajouté, dans une déclaration à la presse, que cette formation de deux jours permet aux bénéficiaires de mettre en avant l’hospitalité et le professionnalisme marocains, ainsi que de représenter les valeurs du pays.

La culture du bénévolat contribue au rayonnement sportif du pays et fait des événements sportifs une expérience mémorable pour les visiteurs et les Marocains, a-t-elle relevé.

De son côté, la volontaire Chaimae El Hayyani, a déclaré que cette formation est une occasion pour apprendre les mécanismes d’accueil, d’orientation et d’organisation du public lors de la CAN de football au Maroc, ajoutant que l’importance de cette formation réside dans la préparation des volontaires à interagir avec le public dans les gares, les aéroports et les hôtels, et pas seulement dans les stades.

De son côté, Meryem Keita, volontaire originaire du Mali, a exprimé son ambition, à travers sa participation à cette formation, de montrer les qualités d’hospitalité qui caractérisent les Marocains, précisant que ce stage renforce les capacités de communication avec le public et le travail d’équipe et consolide les valeurs d’échange culturel.

Ce programme de formation concerne plus de 70 centres relevant de l’OFPPT à travers le territoire national, avec la participation de plus de 150 enseignants, afin d’encadrer les volontaires dans l’acquisition de compétences professionnelles.

