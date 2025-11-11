CAN 2025: les visas électroniques via l’application Yalla désormais gratuits

En coordination avec les autorités marocaines compétentes et la Confédération Africaine de Football (CAF), le Comité Local d’Organisation informe l’ensemble des supporters de la CAN Maroc-2025 que l’octroi des visas électroniques à destination du Maroc via l’application Yalla pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est désormais gratuit.

Dans un communiqué, publié mardi, le comité d’organisation rappelle que le FAN ID est obligatoire pour accéder à un stade de la CAN Maroc 2025, sachant que le traitement des demandes de visas électroniques et de FAN ID se fait d’une manière simultanée sur l’application Yalla.

Selon la même source, le site officiel de l’application Yalla pour l’obtention du FAN ID est : https://www.yallamorocco.ma.

« Afin de mieux accompagner les demandeurs, un service client dédié (+212 5 30 30 20 30) a été mis à disposition », rappelle le communiqué, précisant qu’il est accessible en trois langues (arabe, anglais et français) et dispose d’une équipe mobilisée pour répondre à toutes les questions et assister les utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« Les demandeurs peuvent également contacter l’équipe support via l’adresse émail [email protected] », ajoute-t-on.

« Le comité d’organisation remercie l’ensemble des supporters, médias, délégations et partenaires pour leur engouement et réaffirme sa volonté de veiller à une expérience optimale pour tous », conclut le communiqué.

SL.