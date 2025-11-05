Le Raja pourrait affronter deux géants saoudiens

Le Raja de Casablanca pourrait affronter deux géants saoudiens en décembre prochain, à l’occasion de la trêve internationale.

Selon le quotidien Al Ahdat Al Maghribia, le club casablancais disputera deux rencontres amicales face à Al-Ittihad et Al-Ahli, dans le cadre d’un stage de préparation prévu en Arabie saoudite.

Les Verts bénéficieront d’une pause de quinze jours avant de reprendre les entraînements lors de la dernière semaine de ce mois de novembre. Ce stage et ces matchs amicaux s’inscrivent dans le contexte de l’arrêt des championnats marocain et saoudien, en raison de la Coupe arabe et de la Coupe d’Afrique des nations.

À noter qu’Al-Ittihad et Al-Ahli comptent dans leurs rangs plusieurs stars internationales, à l’image de Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez.

