Maroc-Comores: le marché noir explose

Le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre les Lions de l’Atlas et les Comores se jouera à guichets fermés, après que tous les billets pour les rencontres du Maroc en phase de groupes ont été vendus.

Des milliers de personnes ont rencontré des difficultés pour se procurer des billets, écoulés en un temps record. Et à quelques heures du coup d’envoi du match Maroc-Comores, le marché noir a explosé, au grand dam des supporters n’ayant pas réussi à acheter leurs billets sur la plateforme mise en place par la CAF. Selon les informations de Le Site info, le prix du billet le moins cher dépasse actuellement 2000 dirhams.

Rappelons que pour pouvoir acheter une place, les supporters devaient impérativement disposer d’un compte sur l’application “Yalla”. Chaque utilisateur pouvait se voir attribuer une seule et unique place par match.

A.I. (avec N.M.)