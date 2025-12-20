Achraf Hakimi reçoit le Trophée FIFA « The Best Starting 11 »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) Fouzi Lekjaa, et l’ancien international marocain Houssine Kharja ont remis, samedi, le trophée FIFA « The Best » (The Best Starting 11) à l’international marocain Achraf Hakimi.

Cette cérémonie, tenue à la veille du match d’ouverture de la 35ème édition de la CAN Maroc-2025 devant opposer les Lions de l’Atlas aux Comores, s’est déroulée au Complexe Mohammed VI de Football, camp de base de l’équipe nationale, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Hakimi, élu également meilleur joueur africain de l’année par la CAF, a été sélectionné dans l’équipe type de la FIFA regroupant les onze meilleurs joueurs de la saison footballistique 2024-2025.

Dix fois buteur et 12 fois passeur décisif la saison écoulée avec le PSG, Hakimi avait dépassé son meilleur exercice, lorsqu’il avait marqué 9 fois et délivré 10 passes décisives en 45 matches avec le Borussia Dortmund en 2019/20.

Il a remporté tous les titres collectifs possibles avec les Parisiens en 2024/25, de la Ligue 1 à la Coupe de France en passant par le Trophée des champions, et, surtout la tant attendue Ligue des champions.

S.L.