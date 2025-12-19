Un joueur Jordanien présente ses excuses à Tarik Sektioui

Salim Obeid, joueur de l’équipe nationale jordanienne, a présenté ses excuses à Tarik Sektioui, entraîneur de l’équipe nationale marocaine espoirs, après la scène où il ne l’a pas salué, qui avait suscité une grande polémique à la fin de la finale hier.

Obeid a publié un message sur son compte Instagram, affirmant qu’il n’avait pas l’intention d’offenser Sektioui et que ce qui s’était passé n’était pas volontaire, précisant que cela ne reflète ni ses valeurs ni celles des Jordaniens.

« Je présente mes excuses à l’entraîneur Sektioui, avec tout mon amour, respect et considération. Félicitations pour la victoire à l’équipe nationale marocaine», déclare Obeid.

Les images télévisées montraient trois joueurs de l’équipe jordanienne ignorant Sektioui lorsqu’ils montaient sur le podium pour recevoir la médaille d’argent, après leur défaite en finale de la Coupe arabe contre le Maroc sur le score de 3-2.

Cette scène a provoqué l’indignation du public marocain et arabe. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux après le match, et certains joueurs jordaniens ont été critiqués pour avoir refusé de saluer Sektioui.