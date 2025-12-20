Sport
A la Une
Maroc-Comores: la compo probable des Lions de l’Atlas (CAN 2025)
Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce dimanche avec les Comores au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.
Voici la compo probable du Maroc:
Yassine Bounou
Anass salah-Eddine
Noussair Mazraoui
Romain Saiss
Nayef Aguerd
Neil El Aynaoui
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Brahim Diaz
Abdessamad Ezzalzouli
Ayoub El Kaabi
Le coup d’envoi du match Maroc-Comores sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia TNT, Canal+CAN, beIN Sports 2, et beIN Sports Mena.
N.M.