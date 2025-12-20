MorocCAN’s : l’émission web qui fait vibrer la CAN

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, H Lab, le pôle de production audiovisuelle du groupe Horizon Press, lance une nouvelle émission web dédiée à la CAN, la plus grande fête du football africain : MorocCAN’s.

Diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Le Site Info, Le Site Info Arabe et Le Site Info Sport, MorocCAN’s accompagnera les supporters tout au long de la compétition en proposant des analyses à chaud, des débats, des décryptages tactiques et des réactions avant, pendant et après chaque rencontre des équipes nationales du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de l’Égypte.

Animée par Saïd Lahlou, alias Le Diass, Simohamed Mouhib, rédacteur en chef de Le Site Info Sport, Mohamed Miftah, journaliste et animateur sportif à Le Site Info Sport, ainsi que Mohamed Serj, ancien international mauritanien et expert du football africain, l’émission ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de football africain.

Pensée comme un format interactif, MorocCAN’s donnera également la parole aux internautes à travers les réseaux sociaux, afin de faire vivre la CAN autrement, au plus près de la passion des supporters.

Avec MorocCAN’s, Horizon Press confirme sa volonté d’innover et de rapprocher l’information sportive des attentes de son public, en temps réel et sur l’ensemble de ses supports digitaux.

Ne ratez pas la première émission en direct demain, dimanche 21 décembre, à partir de 20h.

MorocCAN’s, c’est la CAN vue d’ici, en live, sans filtre et avec passion.