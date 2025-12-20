Maroc-Comores: revivez la dernière séance d’entraînement des Lions avant le match (VIDEO)

La sélection marocaine de football a effectué dans la sérénité sa dernière séance d’entraînement, samedi au centre Mohammed VI de football (près de Salé), avant le match d’ouverture de la CAN contre les Îles Comores, avec comme fait marquant la présence d’Achraf Hakimi, de retour de blessure.

Présent dans la matinée à la conférence de presse d’avant match, aux côtés de Walid Regragui, l’arrière droit des Lions de l’Atlas et de Paris SG a entamé les échauffements avec le groupe et se déplaçait sans encombre sur le terrain.

Cette apparition met fin aux spéculations et aux inquiétudes quant à la présence à la CAN du ballon d’or africain, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, depuis le 4 novembre.

Évoluant à domicile, les Lions de l’Atlas se disent enthousiastes à la veille de ce match d’ouverture, tout en affirmant être conscients de leurs responsabilités.

“Nous abordons ce match avec un énorme enthousiasme, car nous évoluons à notre antre du stade Moulay Abdellah et dans notre pays, le Maroc”, affirme à la presse Hamza Igamane, l’avant-centre de la sélection nationale.

“Ce sera un match mémorable. Tout se passera bien et on va gagner le match”, a promis le joueur, qui évolue au club français de LOSC Lille.

De son côté, Mohamed Chibi, l’arrière droit de l’équipe du Maroc, a indiqué que l’ensemble des joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe”.

“Nous savons l’importance du premier match, source de motivation nécessaire pour aller loin dans la compétition. Nous sommes également confiants en le soutien du public marocain, qui a toujours été derrière nous”, a souligné le joueur du club égyptien de Pyramids FC.

Le match d’ouverture de cette 35è édition de la CAN est prévu dimanche, au stade Moulay Abdellah à Rabat (20h00).

S.L.