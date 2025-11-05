Retour sur la défaite du PSG face au Bayern

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bayern Munich a réussi mardi soir, à dix, un succès éclatant au Parc des Princes en disposant du Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 1, pour le compte de la 4è journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Bavarois ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé de Luis Díaz (4è et 32è), avant que l’attaquant colombien ne soit expulsé juste avant la pause (43è) pour un tacle dangereux sur l’international marocain Achraf Hakimi, qui n’a plus repris le jeu.

En seconde période, les Parisiens, champions en titre, sont parvenus à réduire l’écart par l’entremise du Portugais Joao Neves (67è), sans parvenir à égaliser malgré une nette domination territoriale et plusieurs occasions.

Le Bayern, réduit à dix, a résisté et pu sécuriser sa victoire grâce notamment à l’efficacité de Manuel Neuer dans ses cages, confortant sa position en tête de du groupe avec 12 points.

Le club allemand reste en effet invaincu avec quatre succès en autant de journées, alors que les Franciliens ont subi leur premier revers.

Les hommes de Vincent Kompany ont signé à cette occasion leur 16è victoires consécutives toutes compétitions confondues, un record parmi les cinq grands championnats européens.

Sur le plan historique, le Bayern mène les confrontations directes en compétitions UEFA avec 9 victoires contre 6 pour le PSG, sans match nul. Les deux clubs s’étaient affrontés pour la dernière fois lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux Etats-Unis, où le PSG l’avait emporté 2‑0.

S.L