CAN 2025: le staff médical du PSG accompagne Achraf Hakimi au Maroc

Des membres du staff médical du PSG se sont envolés pour le Maroc en prévision de la CAN 2025 qui se déroule du 21 décembre au 18 janvier dans le Royaume.

Le Parisien a annoncé qu’ils accompagnent Achraf Hakimi, blessé à la cheville face au Bayern Munich en Ligue des champions. L’international marocain poursuivra en effet son programme de rééducation au Maroc afin de se rétablir dans les plus brefs délais, dans l’espoir de participer au tournoi continental.

«Après avoir repris la course au centre d’entraînement du PSG, sans gêne apparente, début décembre, le défenseur est parti, en accord avec le staff parisien, au Maroc pour finir sa rééducation. Il y est arrivé, selon nos informations, en fin de semaine dernière. Et comme l’indique RMC Sport, Hakimi est accompagné par un médecin et un kiné du club parisien», précise-t-on.

Rappelons que Walid Regragui dévoilera ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2025. Les Lions de l’Atlas entameront leur campagne continentale contre les Comores, puis affronteront le Mali pour leur deuxième sortie. La sélection nationale bouclera la phase de groupes avec un troisième match face à la Zambie.

N.M.