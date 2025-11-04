Al Ahly, adversaire de l’AS FAR, réagit au tirage au sort de la Ligue des champions

Walid Salah El-Din, le directeur sportif d’Al Ahly, a reconnu la difficulté du groupe dans lequel son équipe a été placée à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, estimant que la compétition s’annonce particulièrement relevée.

Le tirage, effectué lundi à Johannesburg, a placé Al Ahly dans le groupe B, aux côtés de l’AS FAR, des Young Africans et de la JS Kabylie.

« Le groupe est équilibré, mais chaque match sera difficile », a déclaré Walid Salah El-Din, avant d’ajouter : « Pour remporter le titre, il faut être capable de battre toutes les équipes. Cette compétition africaine est très importante pour nous et pour nos supporters. »

La phase de groupes débutera les 21 et 22 novembre et se poursuivra jusqu’au 14 février prochain, avec six journées décisives pour déterminer les clubs qualifiés pour les quarts de finale.

H.A.