Suivez en direct la cérémonie d’ouverture de la CAN 2025 (VIDEO)

La cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 bat son plein au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les supporters affluent depuis plusieurs heures pour assister à ce moment unique, mêlant spectacle artistique et émotion sportive. Au programme, animations, musiques et hommages aux différentes cultures africaines, avant le coup d’envoi de la première rencontre entre le Maroc et les Comores.

Suivez avec nous cette cérémonie en direct et plongez au cœur de l’ambiance festive de la CAN 2025.