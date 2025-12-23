CAN 2025: l’Egypte s’impose dans la douleur face au Zimbabwe

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection égyptienne de football s’est imposée face à son homologue zimbabwéenne sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), disputé lundi soir au stade Adrar d’Agadir.

Le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. L’Égypte est revenue au score à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).

Plus tôt dans la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à l’Angola sur le score de 2 buts à 1, lors de l’autre rencontre du groupe B.

À l’issue de cette première journée, l’Égypte et l’Afrique du Sud occupent la tête du classement du groupe B avec trois points chacun.

Les prochaines rencontres du groupe B sont prévues vendredi. L’Angola affrontera le Zimbabwe, tandis que l’Égypte sera opposée à l’Afrique du Sud.

S.L.