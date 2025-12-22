CAN 2025 : un supporter algérien loue l’hospitalité marocaine (VIDEO)

Présent lors du match Maroc–Comores, disputé dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Royaume, un supporter algérien a loué l’accueil et l’hospitalité dont il a bénéficié au Maroc, estimant que le football constitue un véritable pont entre les deux pays.

« Les Marocains et les Algériens sont des frères. Il est important de dépasser les tensions pour célébrer ce qui unit les deux peuples», a-t-il affirmé au micro de Le Site info.

Notons que la sélection algérienne dispute la CAN 2025 avec l’ambition de marquer un retour en force sur la scène continentale et dépasser les performances décevantes des deux éditions précédentes.

Contre toute attente, les « Fennecs » avaient été éliminés dès le premier tour lors des éditions au Cameroun (2021) et en Côte d’Ivoire (2023).

Malgré ces déconvenues, l’équipe algérienne est capable de revenir en force lors de l’édition qui se déroulera au Maroc, en s’appuyant sur un effectif de joueurs talentueux, évoluant en majorité dans des clubs européens, et qui possèdent toutes les qualités nécessaires pour rivaliser avec les grandes nations du continent et prétendre au titre.

L’Algérie croisera le fer avec le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale dans le groupe E, dont les matchs se dérouleront au stade Moulay El Hassan à Rabat. Elle entamera la compétition face au Soudan le mercredi 24 décembre, avant d’affronter le Burkina Faso le dimanche 28 décembre, puis la Guinée équatoriale le 31 décembre.

H.M.