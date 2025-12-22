CAN 2025: le sélectionneur tunisien séduit par les installations marocaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Le climat du Maroc et la qualité des installations sportives constituent des facteurs favorables pour la sélection tunisienne participant à la Coupe d’Afrique des Nations de football, a affirmé le coach des Aigles de Carthage, Samy Trabelsi, lundi à Rabat.

« Nous jouons dans un pays frère et le climat et les installations sportives sont favorables. Le climat au Maroc est bon pour les équipes qui aiment s’accaparer le ballon et jouer d’une manière organisée », a affirmé Trabelsi en conférence de presse, à la veille du premier match de la Tunisie en CAN-2025 contre l’Ouganda (groupe C).

Pour Trabelssi, « ce premier match est important contre une équipe ougandaise respectable. Il n’y a pas d’équipes faibles. Il ne faut pas se fier au nom et à l’histoire de l’adversaire, mais plutôt à la réalité du terrain ».

« Nous sommes animés par la volonté de réaliser une bonne performance, car une bonne CAN entre à jamais dans les annales », a souligné le sélectionneur tunisien.

De son côté, le joueur tunisien Ilyes Skhiri a indiqué que « le groupe est motivé et déterminé pour bien débuter la compétition et effectuer un bon parcours ».

« C’est un match très important et nous respectons l’équipe ougandaise », a-t-il dit, ajoutant que tous les matches sont difficiles, « mais nous disposons d’un groupe homogène avec des jeunes joueurs qui arrivent à maturité ».

Pour le compte de la première journée du groupe C, prévue mardi, la Tunisie affronte l’Ouganda au stade olympique à Rabat (21h00 GMT+1), alors que le Nigéria joue contre la Tanzanie au complexe sportif de Fès (18h30 GMT+1).

S.L.