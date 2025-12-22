Maroc-Comores : la joie de Moulay El Hassan après le but d’Ayoub El Kaabi (VIDEO)

Le Prince Moulay El Hassan a présidé dimanche au Stade Moulay Abdellah de Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qu’abrite le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.

Installé dans la Tribune Royale aux côtés du président des Comores, du président de la FIFA Gianni Infantino, du président de la CAF Patrice Motsepe et du président de la FRMF Fouzi Lekjaa, Moulay El Hassan n’a pas manqué de réagir aux temps forts de la rencontre. Le Prince a notamment laissé éclater sa joie après le but splendide d’Ayoub El Kaabi, inscrit à la 74ᵉ minute de jeu sur un retourné acrobatique.

A noter qu’après l’exécution des hymnes nationaux comorien et marocain, le Prince s’est dirigé vers la pelouse du Stade pour saluer les joueurs des deux équipes et les arbitres de la rencontre, avant de poser pour des photos-souvenirs avec eux. Moulay El Hassan a, ensuite, donné le coup d’envoi symbolique de la rencontre.

Par la suite, le Prince a regagné la Tribune Royale pour suivre les péripéties du match, soldé par la victoire de l’équipe nationale marocaine (2-0).

