CAN 2025: la presse française réagit à la victoire du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les médias français ont unanimement salué l’entrée en lice réussie des Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) de football, après leur victoire 2-0 face aux Comores, dimanche soir, en match d’ouverture au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

“Le Maroc bat les Comores et réussit ses débuts à domicile”, titre le quotidien sportif « L’Équipe », notant qu’un but du Madrilène Brahim Diaz et un retourné acrobatique d’Ayoub El-Kaabi ont permis aux Lions de l’Atlas de faire craquer la défense comorienne.

Le journal souligne que les Marocains ont terminé ce match d’ouverture “rouges de bonheur, comme la couleur de leur maillot”, mettant en exergue une autre performance des Lions de l’Atlas, à savoir une 19è victoire consécutive, “un nouveau record mondial dans une série toujours en cours”.

De son côté, « Le Figaro » évoque une entrée en matière réussie, faisant observer que les Marocains ont fini par lancer leur CAN par une victoire contre les Comores (2-0)”.

Le quotidien souligne que le salut des Lions de l’Atlas est venu en seconde mi-temps par Brahim Diaz, “meilleur joueur sur la pelouse”, tout en insistant surtout sur le but “grandiose” et le “geste parfait” d’Ayoub El-Kaabi, qui vient tout juste de faire son entrée en jeu, avec une réalisation qui a “fait chavirer les supporters” et permis au Maroc de “ lancer parfaitement son tournoi”.

« Le Figaro » s’interroge même s’il ne fallait pas “déjà clore les débats pour attribuer à Ayoub El-Kaabi la récompense du plus beau but de la CAN 2025 après seulement un match ?”.

« RMC Sport » parle, pour sa part, d’un scénario conforme au statut du pays hôte. “Les Lions de l’Atlas lancent parfaitement la CAN 2025”, écrit le média en ligne, soulignant que “le Maroc a fait respecter son statut de favori face aux Comores, dans une ambiance bouillante à Rabat”.

De son côté, « Le Parisien » évoque “une entrée en lice plus aboutie”, citant “une superbe cérémonie d’ouverture, des supporters survoltés, un hymne national exceptionnel, un but éblouissant d’Ayoub El-Kaabi et une victoire méritée”.

Le journal a mis en avant le rôle décisif de Brahim Diaz, “libérateur du soir”, et surtout le retourné acrobatique d’El-Kaabi qui a “déjà marqué la CAN 2025 de son empreinte : Ne cherchez plus le but du tournoi, il est sans doute déjà là !”.

“Le Maroc lance parfaitement sa CAN face aux Comores », titre « France24 » qui relève que les Lions de l’Atlas lancent idéalement la conquête du titre continental.

Sur son site internet, la chaîne d’information souligne que “la pression était bien sur le Maroc”, tout en saluant la délivrance venue de l’inévitable Brahim Diaz, avant “le bijou” d’El-Kaabi, un geste qui “peut déjà prétendre au titre de but du tournoi”.

« Le Monde », tout en se faisant l’écho de l’ambiance dans les tribunes, note que “si la rencontre a mis du temps à s’emballer”, les buts de Diaz et d’El-Kaabi ont permis de “faire rugir le public”.

« RFI » évoque, quant à elle, des Lions de l’Atlas “soulagés” après cette victoire inaugurale, citant le défenseur Nayef Aguerd pour qui “il ne s’agissait pas d’une pression, mais plutôt d’une responsabilité et que le plus important ce sont les trois points”.

« Les Comores n’ont pas démérité et se sont tout de même procuré quelques occasions, mais la marche était trop haute pour réaliser d’entrée l’exploit de la CAN », souligne la radio sur son site, notant que les Lions de l’Atlas ont quant à eux déjà le regard tourné vers le Mali et le choc du groupe A (26 décembre).

“Le Point” replace, pour sa part, l’ouverture de la CAN-2025 au Maroc dans une perspective plus large, dépassant le seul cadre sportif.

Dans un article intitulé “La Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’installe au Maroc”, il souligne que cette édition “constitue bien plus qu’un simple rendez-vous sportif” pour le Royaume, rappelant que le Maroc « voit dans l’organisation de la compétition une répétition grandeur nature avant la Coupe du monde 2030, que le Royaume coorganisera avec l’Espagne et le Portugal ».

L’hebdomadaire souligne que la CAN-2025 revêt ainsi “une dimension stratégique” pour le Maroc, qui « entend démontrer sa capacité à accueillir un événement continental majeur” aussi bien sur le plan sportif qu’organisationnel ».

L’auteur de l’article insiste aussi sur le fait que cette compétition représente “la grande fête du football africain”, tout en servant de vitrine au savoir-faire marocain en matière d’infrastructures, de logistique et d’organisation de grands événements internationaux.