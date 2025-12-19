Une déclaration de Hamdallah crée la polémique (VIDEO)

Sport

Une déclaration d’Abderrazak Hamdallah, attaquant de l’équipe nationale marocaine des joueurs locaux, a suscité une vive polémique après le sacre en Coupe arabe, remporté jeudi soir face à la sélection jordanienne.

Tenant le trophée, Hamdallah a adressé un message à peine voilé à l’équipe nationale A dirigée par Walid Regragui, en déclarant : « Il est là, vous l’avez vu, on l’a ramené. Alors montrez le moi et ramenez le aussi »

De nombreux observateurs ont estimé que cette sortie visait l’équipe première, dont Hamdallah est absent depuis la Coupe du monde Qatar 2022.



