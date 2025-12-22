Achraf Hakimi sera-t-il présent face au Mali ?

Après le match face aux Comores, en marge de la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2025, les supporters s’interrogent concernant la participation d’Achraf Hakimi face au Mali, lors de la prochaine rencontre des Lions.

A ce propos, Walid Regragui a indiqué la décision sera prise lors des prochaines 48 heures.

« Pour le moment, Hakimi ne fait pas partie de l’équipe susceptible de disputer le match. Actuellement, nous comptons sur les autres joueurs. S’il revient, nous verrons », a assuré le sélectionneur national lors de la conférence de presse.

Et d’ajouter : « Je n’ai pas à me plaindre, je dispose de trois excellents latéraux. Nous avons joué sans Hakimi contre les Comores et nous pourrions jouer à l’avenir sans Mazraoui ou sans Salah-Eddine ».

Rappelons que le Maroc croisera le fer avec le Mali vendredi prochain au stade Moulay Abdellah.

