Egypte-Zimbabwe: où et quand regarder le match ? (CAN 2025)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne de football, Hossam Hassan, a affirmé, dimanche à Agadir, que la rencontre prévue lundi face au Zimbabwe, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, sera déterminante pour la suite du parcours des Pharaons dans la compétition.

La CAN représente « l’un des plus grands rendez-vous footballistiques au monde après le Mondial », a souligné Hossam Hassan lors de la conférence de presse d’avant-match, assurant que son équipe est prête pour l’entame de la compétition.

« Nous avons bien étudié le Zimbabwe. Le premier match est toujours crucial, car il trace la voie vers le titre », a-t-il indiqué.

Le technicien égyptien s’est également dit satisfait de la liste retenue, mettant en avant l’intégration de nouveaux éléments, dont plusieurs issus de la sélection olympique, dans le cadre du renouvellement générationnel de l’équipe nationale.

Concernant le compartiment défensif, Hossam Hassan a tenu à rassurer, affirmant faire pleinement confiance à l’ensemble de ses joueurs. « Malgré l’absence de Mohamed Abdelmonem, blessé au ligament croisé, il existe des solutions pour pallier cette absence », a-t-il assuré.

La sélection égyptienne affrontera le Zimbabwe ce lundi au stade Adrar d’Agadir, lors de la première journée de la phase de groupes de la CAN-2025. Le match sera retransmis sur beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports Mena Max 2, Arryadia TNT, On Sport 1, Sport TV 3 et beIN Sports 1 Fr.

S.L.