Le match AS FAR-Al Ahly aura lieu au stade Moulay Abdellah 

L’AS FAR accueillera Al Ahly, le vendredi 28 novembre prochain, au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le club militaire a obtenu l’autorisation officielle de recevoir la formation égyptienne dans ce même stade, qui abritera également les rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dont le match d’ouverture prévu le 21 décembre face aux Comores.

Avant ce choc très attendu, l’AS FAR débutera sa campagne continentale le vendredi 21 novembre sur la pelouse du stade “Amaan”, à Zanzibar, où elle affrontera les Young Africans.

L’affiche entre l’AS FAR et Al Ahly s’annonce comme l’un des grands duels de cette deuxième journée. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à la Supercoupe d’Afrique 2006, remportée par les Égyptiens aux tirs au but au stade international du Caire.

R.Z.