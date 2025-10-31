Le Barça rouvre le Spotify Camp Nou pour un entraînement ouvert au public

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone organisera, le 7 novembre prochain, un entraînement ouvert au public au Spotify Camp Nou, en présence d’environ 23.000 spectateurs, a annoncé vendredi le club catalan.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réouverture progressive du stade et servira de test technique et opérationnel pour évaluer le bon fonctionnement des installations et des accès du complexe sportif.

La séance débutera à 11h00, avec la présence du public dans les zones déjà rénovées du stade, correspondant à la première phase des travaux de modernisation.

Les fonds générés seront reversés au projet « Bracelets Blaugranas », lancé par la Fondation Barça, qui œuvre pour le bien-être émotionnel des enfants et adolescents hospitalisés ainsi que de leurs familles, tout en soutenant la recherche sur des thérapies innovantes.

