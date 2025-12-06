Liga : le Barça s’offre le Betis et consolide sa place de leader

Le FC Barcelone s’est imposé samedi au terme d’un match spectaculaire sur la pelouse du Betis Séville (5-3), conservant ainsi la tête de la Liga grâce notamment au triplé de l’attaquant espagnol Ferran Torres.

Les hommes d’Hansi Flick, qui avait choisi de laisser au repos plusieurs cadres – dont Raphinha et Robert Lewandowski –, repoussent provisoirement le Real Madrid (2e, 36 pts) à quatre longueurs avant la réception du Celta Vigo (13e, 16 pts) dimanche.

Surpris d’entrée et puni par le Brésilien Antony (6e), le Barça (1er, 40 pts) a rapidement renversé la situation grâce à deux buts en deux minutes de Torres (11e, 13e), avant que le jeune Suédois Roony Bardghji (31e) ne marque son premier but de la saison.

Torres a accentué l’avance catalane juste avant la pause (40e), signant un triplé qui confirme son statut de meilleur buteur du club cette saison, avec désormais 11 réalisations en Liga et 13 toutes compétitions confondues.

En seconde période, le prodige blaugrana Lamine Yamal a alourdi le score sur penalty (59e). Le Betis (5e, 24 pts) a toutefois entretenu le suspense en fin de match grâce à Diego Llorente (85e) puis à un penalty transformé par le Colombien Cucho Hernández (90e s.p.), après une faute de Jules Koundé.

S.L.