Le Wydad présentera Hakim Ziyech au Complexe Mohammed V ce dimanche

Le Wydad Athletic Club a annoncé ce jeudi qu’il présenterait sa star, Hakim Ziyech, lors du prochain match de Botola face à l’Ittihad de Tanger.

Dans un communiqué officiel, le Wydad a précisé que la présentation de Hakim Ziyech aura lieu ce dimanche sur la pelouse du Complexe Mohammed V, juste avant le coup d’envoi du match.

Le club a ajouté que cet événement s’inscrit dans le cadre de l’accueil de l’une des figures majeures du football national au sein de l’équipe Rouge et Blanc, dans une atmosphère festive digne du club, de son histoire et de ses fidèles supporters.

Il est à noter que Ziyech était présent en tribune, en compagnie de sa famille et de ses amis, lors du match d’hier, mercredi, contre le Raja Club Athletic.