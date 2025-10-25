L’artiste Daoudia exprime sa joie de voir Ziyech porter les couleurs du WAC

La chanteuse populaire marocaine Zina Daoudia a réagi à l’annonce officielle de la signature du joueur international marocain Hakim Ziyech avec le Wydad de Casablanca, jeudi dernier.

Daoudia a choisi la fonction « story » sur son compte Instagram pour exprimer sa joie de voir son équipe de cœur recruter Ziyech. Elle a partagé une photo du joueur vêtu du maillot rouge du club casablancais, accompagnée du commentaire :

« C’est le Wydad, mesdames et messieurs. Un club qui ne connaît pas l’impossible, mais qui réalise chaque rêve jugé impossible. Oui, c’est bien le Wydad de la nation. Bienvenue à Ziyech, le lion du Maroc. »