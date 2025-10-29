Hakim Ziyech tourne sa vidéo d’annonce avec le Wydad à Casablanca (PHOTO)

Hakim Ziyech est arrivée à Casablanca. Dans une vidéo publicitaire confirmant sa présence dans l’un des hôtels de la capitale économique du Maroc, on aperçoit Ziyech près d’un taxi rouge de la ville. Les supporters du club rouge ont réagi avec enthousiasme à ces images, exprimant leur impatience de découvrir la vidéo officielle de l’annonce.

Ziyech devrait être présent dans les tribunes du stade Mohammed V lors du derby opposant le Wydad au Raja ce mercredi, tandis que sa présentation officielle au public est prévue pour dimanche prochain, à l’occasion du match face à l’Ittihad de Tanger.