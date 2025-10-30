Le Marocain Bilal Nadir victime d’un malaise, l’OM rassure

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille (OM) a donné, jeudi, des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son milieu de terrain marocain Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu jeudi lors du match contre Angers.

« Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan », a indiqué le club de Ligue 1 dans un communiqué médical.

Affirmant que le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident, l’OM explique que « dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales ».

Le club phocéen a assuré que par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet.

Remplaçant lors du duel entre l’OM et Angers (2-2) en 10e journée de Ligue 1, le joueur de 22 ans s’est écroulé au niveau de la ligne médiane alors qu’on disputait la 87e minute de jeu.

S.L.