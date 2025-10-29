Sport

Derby Wydad–Raja : les tifos enflamment le stade Mohammed V (VIDEO)

Rédaction M29 octobre 2025 - 22:53

Les tribunes du stade Mohammed V ont vibré ce mercredi soir au rythme d’une grande fête orchestrée par les supporters du Wydad et du Raja.

Les fans des deux clubs casablancais ont offert un spectacle grandiose en déployant des tifos spectaculaires, transformant les gradins du complexe Mohammed V en véritables œuvres d’art.

Les supporters du Wydad et du Raja ont une nouvelle fois confirmé leur réputation, eux qui sont habitués à créer des tifos qui font le tour du monde et attirent l’admiration des passionnés du football.


