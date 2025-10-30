Wydad–Raja : un incendie rapidement maîtrisé près de la pelouse (VIDEO)
Le derby casablancais entre le Wydad et le Raja, disputé ce mercredi dans le cadre du match en retard de la 5ᵉ journée de la Botola Pro, a été marqué par une ambiance exceptionnelle dans les tribunes.
Lors d’un impressionnant craquage de fumigènes orchestré par la curva du Raja, un début d’incendie s’est déclaré à proximité de la pelouse, avant d’être rapidement maîtrisé grâce à l’intervention efficace des pompiers présents sur place. Heureusement, aucun dégât n’a été signalé et la rencontre a pu se poursuivre dans une atmosphère survoltée.
Rappelons que le derby entre le Wydad et le Raja s’est soldé sur un score de parité (0-0).
Dans un stade archi-comble, les deux rivaux éternels, au coude-à-coude au classement de la Botola Pro D1, ont livré une prestation peu reluisante, mais qui a tenu toutes ses promesses en termes d’engouement et de présence massive du public.
Ce nul arrange surtout les affaires du Raja, qui est désormais co-leader du classement général à côté du Maghreb Fès (12 pts), tandis que le WAC est dauphin (11 pts) avec l’AS FAR, qui a largement battu, plus tôt à Kénitra, le Hassania Agadir (3-0).
N.M.