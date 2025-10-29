Botola : le WAC et le RCA se neutralisent au terme d’un derby très décevant (0-0)

Le derby casablancais entre le Wydad et le Raja, disputé mercredi soir au stade Mohammed V pour le compte de la 5e journée de la Botola Pro, s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0).

Malgré l’intensité et l’enjeu toujours particuliers de ce choc, le spectacle était surtout dans les tribunes, où les supporters des deux clubs ont offert un show exceptionnel de tifos, chants et animations visuelles.

Sur le terrain, les deux équipes se sont neutralisées, manquant d’efficacité dans le dernier geste. Les occasions franches ont été rares, et les défenses ont pris le dessus sur les attaques.

Ce résultat laisse les deux formations au coude-à-coude au classement, tandis que les supporters, eux, ont une fois de plus prouvé que le derby de Casablanca reste avant tout une fête populaire unique au Maroc.