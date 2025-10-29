Présent avec sa mère, Ziyech suit le derby depuis les tribunes (VIDEO)

Les tribunes du complexe Mohammed V de Casablanca ont vu ce mercredi, la présence de la star internationale Hakim Ziyech, nouvelle recrue du Wydad de Casablanca, venu assister au derby face au Raja.

Sur les images captées par la caméra du Siteinfo, Ziyech se trouvait dans les tribunes du stade en compagnie de sa mère, afin de soutenir ses coéquipiers lors de cette rencontre au sommet, disputée devant une affluence record des deux camps.

Pour rappel, Hakim Ziyech a auparavant porté les couleurs de plusieurs grands clubs européens, notamment l’Ajax Amsterdam, Chelsea et Galatasaray.