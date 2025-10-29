Rabat accueillera les barrages africains du Mondial 2026 en novembre

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que les matchs des barrages africains qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 se dérouleront à Rabat, entre le 13 et le 16 novembre prochains, durant la trêve internationale.

La première demi-finale opposera le Gabon au Nigeria au stade Al Barid de Rabat, l’un des sites retenus pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, le 13 novembre à 17h00. La seconde demi-finale, entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, aura lieu le même jour à 20h00.

Les vainqueurs des deux rencontres s’affronteront en finale le dimanche 16 novembre au stade Moulay Hassan de Rabat. L’équipe victorieuse accédera ensuite au barrage intercontinental, pour tenter de décrocher la dixième et dernière place qualificative de la zone Afrique pour le Mondial de l’été prochain.

Les stades Moulay Hassan et Al Barid ouvriront ainsi leurs portes à l’occasion de ces barrages, marquant leur première utilisation après leur reconstruction complète, avant d’accueillir les matchs de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.