Fortes pluies à Rabat: quand les passants posent des pierres pour traverser

Les fortes pluies qui ont touché Rabat cette semaine ont mis à nu les défaillances du réseau d’assainissement dans plusieurs quartiers de la capitale.

Dans plusieurs zones du centre-ville, et en particulier sur l’avenue Hassan II, les eaux de pluie se sont rapidement accumulées pour former de véritables flaques, incapables de s’écouler vers les canalisations censées absorber ces ruissellements. En quelques minutes seulement, les trottoirs et chaussées se sont transformés en “bassins” improvisés, témoignant d’un dysfonctionnement flagrant du réseau d’assainissement.

Les images capturées mercredi montrent des passants contraints d’utiliser des pierres ou des rebords pour traverser la route sans se mouiller les pieds.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la fragilité du réseau d’assainissement à Rabat soulève plus que jamais la question de la préparation réelle des infrastructures urbaines.

M.B