Rabat: les bulldozers sont de retour au quartier de l’Océan

Les bulldozers sont de retour au quartier de l’Océan, à Rabat, afin de démolir de nombreux immeubles et maisons, ce qui a plongé les habitants dans un climat d’angoisse et d’incompréhension.

Plusieurs résidents affirment vivre depuis des mois sous pression, à cause des tentatives répétées de les pousser à vendre leurs appartements à des prix largement inférieurs à la valeur réelle du marché, ce qu’ils refusent fermement.

Selon les témoignages recueillis par Le Site info, les habitants dénoncent un « climat d’intimidation et d’insécurité », alimenté par l’absence de communication officielle et par des interventions « non autorisées » menées dans certains immeubles.

La situation a pris une tournure plus alarmante la semaine dernière à la résidence Iqamat Al Bahr, située sur l’avenue Mokhtar Jazouli. Des équipes, équipées de matériel de démolition, auraient entrepris la destruction d’un appartement récemment vendu, alors que la majorité des copropriétaires s’opposent catégoriquement à toute opération de vente ou de modification de l’immeuble.

Un résident affirme que l’intervention s’est déroulée « sans préavis, sans autorisation des habitants et sans aucune communication ». Il souligne également que l’immeuble n’est inscrit dans aucun programme officiel de démolition ou de restructuration urbaine. Aucun avis n’a été publié et aucune notification n’a été émise par les autorités administratives.

Parmi les propriétaires touchés figurent également des Marocains résidant à l’étranger, qui dénoncent des pressions continues, des manœuvres ambiguës et des tentatives de les contraindre à céder leurs biens sans aucun fondement légal ni transparence administrative.

Face à cette situation jugée, les habitants concernés lancent un appel aux autorités afin de fournir une communication claire et officielle sur le statut réel de l’immeuble. Ils exigent également que toute intervention soit justifiée par un cadre légal précis et qu’une consultation des résidents soit systématiquement menée avant toute action.

