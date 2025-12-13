Fans zones, tramway relooké, drapeaux… Rabat et Salé prêtes pour la CAN 2025 (VIDEO)

À l’approche du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévu le 21 décembre, Rabat et Salé se sont mises aux couleurs de la compétition. Les deux villes se préparent activement à accueillir l’événement continental dans une ambiance festive et populaire.

Les fans zones ont été installées dans des espaces stratégiques, destinées à accueillir les supporters marocains et africains dans une ambiance conviviale. Ces zones permettront de suivre les matchs, d’organiser des animations culturelles et de créer des lieux de rassemblement populaires autour de la CAN.

Le tramway, véritable artère de mobilité entre Rabat et Salé, a lui aussi été relooké aux couleurs de la compétition. Rames décorées, visuels officiels et messages de bienvenue participent à l’atmosphère festive qui gagne progressivement l’espace urbain.

Par ailleurs, les drapeaux des nations qualifiées à la CAN flottent désormais au niveau de plusieurs ronds-points et axes principaux, symbolisant l’esprit d’ouverture et de fraternité africaine qui accompagnera cette édition marocaine.

À travers ces aménagements, Rabat et Salé affichent clairement leur volonté de réussir l’accueil de la CAN et de proposer aux visiteurs, comme aux habitants, une expérience à la fois sportive, culturelle et populaire, à l’image de l’événement que s’apprête à vivre le Royaume.

N.M.