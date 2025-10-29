Présentation officielle de Hakim Ziyech: ce qu’a prévu le WAC

Le Wydad de Casablanca s’apprête à célébrer l’arrivée de Hakim Ziyech qui vient de signer son contrat pour rejoindre les rangs du club.

Selon une source de Le Site info, le WAC a confié l’organisation de la présentation officielle de Ziyech à une société spécialisée, afin d’assurer la réussite de cet événement. Les supporters du Wydad auront donc rendez-vous avec la présentation officielle de Hakim Ziyech lors du match face à l’Ittihad de Tanger, prévu dimanche prochain au stade Mohammed V de Casablanca.

Il est à noter que Hakim Ziyech devrait atterrir à Casablanca lundi prochain afin de finaliser toutes les démarches administratives liées à son recrutement et rejoindre officiellement son nouveau club.

M.A