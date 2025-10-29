Wydad-Raja : les supporters dénoncent le marché noir (VIDEO)

Les prix des billets du derby qui opposera ce mercredi le Wydad au Raja de Casablanca ont enregistré une hausse vertigineuse après leur mise en vente sur le marché noir.

Les supporters des deux clubs ont en effet rencontré de grandes difficultés pour obtenir leurs billets, ceux-ci ayant été écoulés en un temps record sur la plateforme en ligne dédiée à la vente. Un grand nombre de billets pour ce match très attendu ont ensuite été revendus sur les réseaux sociaux à des prix exorbitants, gâchant la joie des supporters casablancais avant ce derby qui se disputera au Complexe Mohammed V et qui revêt une importance particulière.

Rappelons que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia.

H.M.