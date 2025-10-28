VIDEO. Mondial U17 féminin : le rêve du Maroc brisé par la Corée du Nord (6-1)

Le parcours des Lioncelles de l’Atlas au Mondial U17 féminin s’est arrêté en huitièmes de finale, après une lourde défaite 6-1 face à la Corée du Nord.

Les joueuses marocaines ont été rapidement surprises par l’efficacité redoutable de leurs adversaires, menées dès la 3ᵉ minute par un but de Jong Hyang Yu, auteure d’un doublé (3’, 79’). Jin A Ri (71’) et un but contre son camp d’Imene Diyen (43’) ont également creusé l’écart.

Les Nord-Coréennes ont ajouté deux autres réalisations pour sceller le score. L’unique but des Lioncelles est l’oeuvre de Maissane Ferkous ( 89′).

Malgré un match difficile, les jeunes Marocaines quittent la compétition avec de l’expérience et la fierté d’avoir atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du monde.