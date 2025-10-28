Justin Trudeau officialise sa relation avec Katy Perry

L’artiste américaine Katy Perry et l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau ont été aperçus main dans la main à la sortie du célèbre cabaret parisien Crazy Horse, samedi soir, alors que la chanteuse célébrait ses 41 ans.

Cette apparition publique a suffi à relancer les rumeurs de romance entre les deux personnalités, que plusieurs médias estiment désormais confirmée. Leurs premières apparitions ensemble remontent à juillet dernier : ils avaient été vus dînant au restaurant Le Violon à Montréal, avant que Trudeau n’assiste à l’un des concerts de la star. Fin septembre, le duo avait de nouveau été repéré, cette fois sur un yacht au large de Santa Barbara, en Californie, échangeant un baiser. Jusqu’à présent, ni l’un ni l’autre n’avait commenté la nature de leur relation.

Pour rappel, Katy Perry s’est séparée en juillet de l’acteur britannique Orlando Bloom, son compagnon depuis 2016. Quant à Justin Trudeau, il avait annoncé en 2023 son divorce d’avec Sophie Grégoire, après dix-huit ans de mariage.