Prison ferme pour le youtubeur marocain Hicham Jerando

La Cour supérieure du Québec a condamné, jeudi, le youtubeur marocain résidant au Canada, Hicham Jerando, à une peine de prison ferme d’un mois, assortie de 150 heures de travaux d’intérêt général et d’une amende de 10.000 dollars canadiens.

Ce verdict fait suite à une plainte déposée par le juge marocain Abderrahim Hanin devant les tribunaux canadiens, après avoir été diffamé par le youtubeur.

Hicham Jerando avait en effet diffusé dee vidéos sur YouTube contenant de fausses accusations et portant atteinte à la réputation du juge marocain.

Après plusieurs échecs dans la gestion de projets commerciaux, le mis en cause s’est reconverti dans ce qui est qualifié de “chantage numérique” via sa chaîne YouTube. Ces dernières années, il a été accusé d’incitation à la haine et de diffamation, notamment pour ses attaques contre des juges et des responsables, ce qui a conduit à des condamnations par contumace pour diffamation et incitation, tant au Maroc qu’à l’étranger.

La plus récente de ces condamnations avait été prononcée par la justice canadienne dans une autre affaire de diffamation visant Adil Saïd Lamtaïri, avocat au barreau de Casablanca.

